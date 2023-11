Magistrade Ociel Baena responde por polémica por una publicación en sus redes sociales

El magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Ociel Baena respondió acerca de las críticas recibidas por una publicación que realizó en sus redes sociales en la que se le acusa de burlarse de la Virgen de Guadalupe y que incluso hay una iniciativa en una página para recolectar firmas y solicitar que se le sancione por esta acción.

"Anteponen cuestiones religiosas sobre derechos humanos, entiendo que la libertad religiosa también es un derecho humano y aquí no entran en conflicto esta imagen que yo subí en ningún momento hice referencia a la virgen de Guadalupe yo soy una persona religiosa también soy una persona guadalupana respeto mucho a la virgen de Guadalupe mi mamá es quien reza los rosarios allá en Saltillo soy una persona católica"

El magistrade indicó que él es una persona católica y que nunca fue su intención y que incluso en su publicación no hace referencia a la virgen de Guadalupe, sino que es una interpretación que dan los grupos conservadores a su publicación.

"Lo cierto es que esta imagen es una imagen común y corriente yo puse mi abanico detrás de mí, así como traigo este precioso diadema y la subí y como fue el día de brujas que también es una tradición extranjera por supuesto pues lo hice con esa intención decir que estaba preparade para la aquelarre y que quisiera verme virginal pero no se me da, y virginal entendido desde el punto de vista más objetivo no como a referencia a la virgen de Guadalupe."

Ociel Baena // Magistrade