Denuncian migrantes que fueron golpeados y maltratados por agentes de migración a su paso por Aguascalientes

Migrantes que viajaban a bordo de los vagones del tren con la intención de llegar a la frontera, denunciaron que fueron golpeados y maltratados por agentes de migración, quienes los obligaron a bajar de la mole de acero durante la noche de este sábado, esto en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

"Me golpearon, me agarraron entra varios por ahí me golpearon por ahí, en la cabeza, no les importo que estaban los niños ni nada y nos trataron mal, que no pasáramos por México... Nosotros no somos delincuentes lo que nosotros queremos es seguir nuestro camino, seguir para adelante, no queremos ni hacerle nada a ellos ni que ellos nos hagan a nosotros y ya".

Pedro Luis, migrante de Venezuela