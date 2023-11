Diputado no descarta crimen de odio en caso de Magistrade

El diputado local Emanuelle Sánchez Nájera, no descarta un crimen de odio en el caso del fallecimiento de le Magistrade Ociel Baena y su pareja.

Aunque dentro de las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se confirma un “crimen pasional”, en el que aparentemente no hubo un tercer involucrado, el diputado por el PRD asegura que podría tratarse de un crimen de odio.

“Si bien, no hay un elemento por lo pronto para desconfiar, la realidad es que esta comunidad sí ha sido tremendamente golpeada de manera histórica y tienen, por ende, antecedentes suficientes como para creer que estos pueden ser crimines de odio, independientemente de las versiones oficiales que se den”.

El representante popular consideró adecuado el hecho de que instancias nacionales o internacionales pudieran involucrarse en el caso.

“Creo que para que no quedara lugar a duda, sí se debería de permitir que alguien ajeno a la propia investigación pudiera dar su punto de vista para disipar cualquier sospecha, que por supuesto llevara un protocolo que no puede ni debe de ser cualquier persona, incluso por un proceso de revictimización que no debe de darse”.