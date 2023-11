Magistrade, ¿quién era?

El 9 de diciembre le Magistrade Jesús Ociel Baena cumpliría 39 años de edad. Nació en ese día pero de 1984 en Saltillo, Coahuila y la historia registrará que pereció el lunes 13 de noviembre de 2023 en Aguascalientes. Le Magistrade se tituló como Licenciado en Derecho derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; allí también recibió el título como maestro en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales.

Ya en Aguascalientes, estado al que llegó en 2011, obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango hacia el 2020, con una tesis realizada con lenguaje inclusivo. Baena Saucedo emigró a Aguascalientes no sin dificultades. En diferentes episodios, ya de su magistratura, le Magistrade narró las condiciones complicadas en las que salió de su casa, justamente por sucesos de discriminación por su expresión de género.

Desde su llegada a Aguascalientes, Jesús Ociel Baena se desempeñó en la docencia del Derecho Electoral en la Universidad Cuauhtémoc y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). Durante casi el mismo periodo (2011-2017) le Magistrade ejerció el cargo de vocal en juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) de Aguascalientes y Guanajuato. En 2017, ganó, por concurso de oposición, el cargo de Subdirector de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE.

Posteriormente, accedió al Tribunal Electoral de Aguascalientes, donde llegó a ser secretario de Acuerdos, antes de convertirse en un referente jurídico y de la comunidad LGBTQ+. En 2021, un litigio estratégico permitió que Jesús Ociel Baena, -a quien ya se reconocía por sus logros jurídicos y apertura de espacios político electorales en favor de la comunidad LGBTQ+ así como su condición de genero no binaria- se convirtiera en Magistrade de dicho tribunal.

Así, el 1 de octubre de 2022, Jesús Ociel Baena tomó protesta como le primer Magistrade electoral no binario en América Latina. Además de ser le primer Magistrade del continente, en México, Baena también hizo historia al obtener en 2023 la primera acta de nacimiento no binaria, el primer pasaporte no binario, y la primera credencial de elector del INE con casilla no binaria.

En sus funciones como Magistrade, Baena se destacó por sus acciones afirmativas así como la amplia difusión a su trabajo y el orgullo con el que mostraba su expresión no binaria y la de la comunidad LGBTQ+. Prendas femeninas mezcladas con masculinas, y una intensa representación mediática a su comunidad, le valieron una ola permanente de críticas, mensajes de odio e incluso amenazas de muerte que a mitad de 2023, lo llevaron a solicitar protección especial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Previo a su solicitud, su amigo y activista LGBT Ulises Nava, fue asesinado con disparos de arma de fuego a plena luz del día y en un evento público en el que le propie Magistrade había participado en el Museo Descubre de Aguascalientes; hasta hoy, ese homicidio no ha sido esclarecido por las autoridades.

Casi 5 meses después, el 13 de noviembre de 2023, le Magistrade fue encontrado muerto en su domicilio son norte de la ciudad de Aguascalientes; de acuerdo con la Fiscalía estatal, la pareja de Jesús Ociel Baena, acabó con su vida, para después autoprivarse de la misma. La familia de le Magistrade ya ha rechazado públicamente esta versión y ha pedido una investigación a fondo, ya que cuatro días antes de su Muerte, le Magistrade habría recibido amenazas de terceros.

Entre los reconocimientos que le Magistrade recibió en vida, destaca el Premio Nacional de Méritos Administrativos otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2013.

