Despiden al Magistrade Ociel Baena y a Dorian, exigen investigación a fondo

Los restos del Magistrade Ociel Baena y de su pareja Dorian Daniel fueron despedidos en Aguascalientes en una funeraria al norte de la ciudad de Aguascalientes, de este punto del norte pasaron a una misa de cuerpo presente en la Catedral de Aguascalientes en donde fueron acompañados por familiares, amigos y activistas de la comunidad, los cuales colocaron una bandera de la diversidad en sus féretros mientras se celebraba la misa.

Los sentimientos de dolor eran evidentes entre quienes estaban presentes en la misa en la iglesia, después de la misa pasaron al Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes donde Ociel trabajaba para un homenaje póstumo en donde estuvieron presentes sus compañeros de trabajo quienes recordaron con cariño el profesionalismo y entrega del magistrade.

Su hemana destacó que Ociel habia recibido amenazas.

"No es cierto, nosotros hablamos con ellos, mis papás estaban al pendiente de ellos como les iba en el viaje, como estaban por las amenazas que él habia recibido cuatro días antes, desconocemos, no sabemos nada, es todo lo que sabemos"

La diputada federal, Salma Luevano indicó que Ociel habia manifestado tener miedo.

"Quiero señalar a una persona cruel, una persona mala, que no se tienta el corazon, Ociel tenia mucho miedo por las amenazas de la senadora Martha Márquez, la senadora Martha Márquez inicio una persecusion hacia su persona, a su identidad, hacia nyestra poblacion y esos discursos de odio que siempre he señalado que son la antesala de los crímenes de odio, ahí estan"

Durante el homenaje en el Tribunal Electoral, el papá de Ociel tomó la palabra para agradecer a todos los asistentes por todo el apoyo que han tenido con su familia y sobre todo el cariño que le tenían a Ociel, pero dejó una petición a los asistentes, que la memoria de su hijo se mantenga en alto con la lucha que el inició y que ahora es responsabilidad de quienes se quedan continuar, y así continuar con lo que en vida Ociel siempre luchó y que así su vida y muerte no sean en vano.

Con respecto a las declaraciones de la autoridad de justicia de Aguascalientes, sus familiares expresaron no estar de acuerdo con la versión entregada por la fiscalía del estado, ya que a decir de ellos, quienes los conocían sabían que eran una pareja estable y muy feliz, los grupos de la diversidad dijeron estar en desacuerdo con esta versión y esperan que la fiscalía haga una investigación objetiva y con una perspectiva orientada y se esperan movilizaciones para exigir a las autoridades que den con los responsables de este hecho.

"No es cierto lo que ellos estan diciendo y seria una verguenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto, ojalá que estas luchas y estos movimiento, ojalá que mi hijo donde esté vea que los resultados de su lucha no fueron en vano".

Juan Baena, papá de Ociel.