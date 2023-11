Al gobierno no le importa la comunidad LGBT: joven aguascalentense

Luego de un día de la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena, la gente se muestra indignada con este caso, pues exigen que las autoridades den a conocer qué fue lo que realmente sucedió, ya que al parecer al gobierno no le importa la comunidad LGBT, sostiene una joven aguascalentense.

"Se sabe que Aguascalientes es un estado muy conservador, entonces al poner al magistrade a nosotros como nuevas generaciones fue al que dijimos 'estamos avanzando', o sea nos están tomando en cuenta y que haya pasado esta situación fue como de realmente es un gobierno al que esta comunidad no le importa".

Además, esta muerte refleja que Aguascalientes no está 100 por ciento preparado para las nuevas ideologías.

"El magistrade hizo muchas cosas, estaba avanzando mucho y me parece muy injusto que le hayan cortado a dónde él iba a llegar, iba a hacer muchas cosas por la comunidad, por otras personas. No solo representa a nosotros como comunidad, sino representa a una nueva sociedad, a nosotros como el nuevo futuro. El hecho de que a él le haya pasado eso, refleja que aún no están preparados para estas nuevas ideologías".