Localizan sin vida a magistrade Ociel Baena y su pareja

El magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Ociel Baena fue localizado sin vida junto con su pareja sentimental al interior de su domicilio en Punta de Cielo, en el coto Punta del Carmen, la mañana de este lunes.

Fue alrededor de las 8:30 de la mañana cuando la persona que hace el aseo localizó al magistrade junto con su pareja sin vida y dio aviso al elemento de seguridad pública estatal con el contaba el magistrade, quien dio parte a sus superiores.

"Justicia, era mi cuñado, no nos ha dicho nada la fiscalía".

En el lugar no había huellas de una tercera persona y el domicilio estaba cerrado, la chapa no fue forzada, lo que lleva a las autoridades a establecer hasta este momento que entre el magistrade y su pareja se causaron las lesiones con navaja de afeitar, sin que sean concluyentes las investigaciones.

"A la 1 de la mañana con 16 minutos del día ingresan las dos personas que encontramos sin vida a ese domicilio y no encontramos hasta este momento ningún indicio que nos llegue a establecer que una tercer persona ingreso a ese domicilio, tenemos conocimiento que ambas personas eran pareja que cohabitaban ese domicilio.. ligar a ..de acuerdo a las cámaras que hemos estado verificando horas antes de que ellos estuvieran ahí, la forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo pudo haber ocurrido entre ellos , es decir que las lesiones pudieron haber Sido provocadas entre ellos mismos, pero no estamos dando una postura por parte de la fiscalía, porque aún no estamos concluyendo con el levantamiento de indicios".

Jesús Figueroa Ortega//Fiscal del estado