Muerte de Magistrade y su pareja debe de investigarse como un crimen de odio: Leslie Figueroa

Esta mañana se confirmó el fallecimiento del Magistrade Ociel Baena y su pareja, luego de que encontraron a ambos sin vida en su domicilio y en este sentido, varias versiones han circulado en medios de comunicación, incluyendo una que señala este lamentable hecho fue un crimen pasional.

Frente a ello, la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a que se investigue como un crimen de odio apegado al Protocolo de Investigación de delitos cometidos contra personas LGBTI+.

“Esto fue un crimen de odio mientras no se demuestre lo contrario, no se trata de un crimen pasional… Hacemos un exhorto desde el Congreso, tanto a la Fiscalía, como a la persona titular del Ejecutivo y al resto de los poderes, que esto se investigue hasta llegar a las últimas consecuencias porque merecemos acceso a la justicia”

También hizo un llamado a las y los diputados locales, a acelerar los procesos legislativos para que entre en vigor el mecanismo para la protección de personas de derechos humanos y periodistas, mismo que fue aprobado en comisiones más no subido al Pleno.

Exhortó a la población a no difundir información falsa y a no reproducir discursos de odio.

“La violencia escala en límites muy chiquitos, entonces lo que puede prever un comentario ‘chistoso’ en redes, va escalando, y cada vez que nosotros no señalamos, que aceptamos, que no denunciamos, estamos siendo cómplices. Estos discursos de odio son muy peligrosos porque justamente pasa esto, pasa que ya no puedes estar tranquilo en tu casa”.