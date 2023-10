Sancionan a policías por no detenerse a auxiliar a motociclista tras presuntamente impactarlo

Un motociclista fue aparentemente impactado por una patrulla de la policía municipal, pero los policías no se detuvieron para auxiliarlo, por este hecho dos oficiales ya fueron sancionados con un arresto.

"La sanción de no haberse detenido y no haber auxiliado a una persona en una situación como la de un accidente esa ya la sancionamos nosotros, es un arresto de manera interna, lo máximo que podemos aplicar es de 36 horas, independiente a lo que pudiera darse en el tema del accidente si es que llega a ser responsable el tema de la reparación del daño y el tema de las lesiones"

Falta determinar si habrá otra sanción ya que aún no se ha establecido si la patrulla impactó al motociclista o éste perdió el control y se cayó por el paso del convoy.

Hasta el momento el motociclista no ha acudido a presentar la queja o la denuncia ante las autoridades correspondientes.

"No ha acudido con nosotros, no ha presentado una queja, no sé si ya presentó una denuncia, pero estamos en la mejor disposición de poder atender el tema, si el oficial que se presume pudo haber tenido ese impacto tiene alguna responsabilidad con todo gusto nosotros nos haremos responsables del tema del caso de los daños o posibles lesiones que haya tenido la persona"