Poca gente ha participado en la colecta de víveres para afectados de huracán

En aproximadamente tres días personal de Protección Civil Municipal de Aguascalientes solo ha recolectado en su centro de acopio alrededor de 80 kilogramos de víveres para los afectados del huracán, en el estado de Guerrero, por lo que hay un posible desánimo de la población para ayudar, así lo explica el comandante Gabino Vázquez Vega.

De 08:00 a 20:00 horas puede acudir la gente a entregar los víveres, pero puesto a que la Estación de Bomberos opera las 24 horas, en cualquier momento el personal de guardia los estará recibiendo.

"Lo que estamos pidiendo es agua; alimentos no perecederos; atún; leche en polvo; artículos de limpieza: cloro, pinol, jabón, jaladores, escobas; pañales para bebé y para adulto; gel antibacterial, no hay agua y de verdad hacen falta cosas así que no estaban contempladas".

Comandante Gabino Vázquez Vega, coordinador municipal de Protección Civil