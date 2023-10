Gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez no quiso revelar los datos de cuánto se gastó en el Primer Informe

El pasado viernes 29 de septiembre se realizó un magno evento en la Plaza de Toros Monumental para que la gobernadora Tere Jiménez diera a conocer su Primer Informe de labores, sin embargo, al cuestionarla sobre el costo del mismo, prefirió no dar detalles al respecto.

“Bueno, es que la verdad no contratamos ni sillas ni nada de eso, pues realmente era la plaza pública y luego les pasamos los datos, todavía no tengo mucho de los datos. Eran jóvenes que también están ahí en cultura, sí quise hacer algo que no fuera con más costo”.

Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes