Si llega Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, su gobierno estaría basado en el respeto

Josefina Vázquez Mota, senadora panista asegura que, si Xóchitl Gálvez llega a la Presidencia de la República, su gobierno estaría basado en el respeto y en la inclusión.

“El compromiso de ella es que va a construir un gobierno basado en la conciliación, en el amor, en la inclusión y no en el odio, ya no queremos más odio en nuestro país, ya no queremos más violencia”.

Josefina Vázquez Mota, senadora panista.