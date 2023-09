Diputados del Congreso local califican primer año de gobierno de Tere Jiménez

En el marco del primer informe de actividades de la Gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, los diputados locales calificaron su desempeño.

Por una parte, la diputada morenista Ana Laura Gómez Calzada, expresó que es muy pronto otórgale una calificación en torno a su desempeño, sin embargo, recordó su posicionamiento en contra de algunas propuestas por parte del Ejecutivo.

“No estoy de acuerdo en todo, sobre todo en algunos dictámenes que se propusieron por parte del Ejecutivo, como la reforma judicial, las once iniciativas que se nos presentaron al inicio de la administración, mi voto no fue a favor, pero al margen de eso, creo que fue un año de planteamiento de proyectos y esperamos que se consoliden como lo espera la ciudadanía y que no sólo sea presente”.

Ana Laura Gómez, Diputada