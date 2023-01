En la congeladora iniciativa para prohibir peleas de perros ilegales en Aguascalientes

Las peleas de perros son actividades que se llevan a cabo en Aguascalientes de manera clandestina desde hace ya muchos años y que incluso se tiene el Estado como sede de torneos clandestinos que suelen juntarse con las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, pero son poco denunciadas por las implicaciones de otros delitos que van en paralelo esta actividad.

"Es una problemática grave, muy delicada, sabemos que está involucrado, pues crimen organizado, hay otro tipo de delitos involucrados en las peleas de perros, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente no ha tenido reportes o por lo menos no nos han informado a nosotros de reportes de peleas de perros, también entendemos que es un tema que la gente no denuncia tan fácilmente porque está acompañado de otros delitos, entonces a la gente le da miedo denunciar porque ese es el picadero donde las hace o porque es el que vende la droga en la colonia, entonces a la gente le da un poquito de miedo los delitos más graves, pues menos denuncian las peleas de perros que no creen que son delitos graves" Felipe Márquez // Activista

Y a pesar de que esta problemática se presenta en el estado, aún no se tienen armonizados los códigos penales locales con los federales para prohibir esta actividad ilícita en Aguascalientes.

"Pero lo que sí está pendiente en las peleas de perros, pues es la reforma al código penal que lo de los legisladores no han querido aprobar por temores a que se prohíban otras fiestas como otras actividades como las corridas de toros, las peleas de gallos siguen con esta mentalidad cerrada y obsoleta de decir si prohibimos las peleas de perros siguen las corridas de toros, cuando son actividades completamente distintas, una es ilegal a nivel Federal como son las peleas de perros y otra es una actividad legalizada, en algunos estados y sí ya hay muchos que ya no lo permiten, pero sigue siendo una actividad legal las corridas de toros, peleas de gallos, entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Yo aquí sí pediría a los legisladores que legislen por lo que es el bienestar de la población y de los animales y las peleas de perros es un tema que afecta las sociedades, es un tema que involucre otros delitos" Felipe Márquez // Activista

El diputado, Jaime González, en coordinación con asociaciones protectoras de animales presentaron una iniciativa la cual en estos momentos se encuentra congelada por temor a que sea el inicio de prohibir otras actividades como los toros y los gallos.

"Ahí lo tienen congelado justo hablaba yo con Jaime hace unos días y me decías que me la congelaron, no la quieren avanzar porque tienen miedo de que los toros y que como en Ciudad de México ya no están permitiendo ,están muy equivocados los legisladores es un tema que no va de la mano las corridas de toros ni peleas de gallos con las peleas de perros ilegal a nivel Federal e incluso la gran mayoría de los países del mundo son actividades ilegales”. Felipe Márquez // Activista

Los activistas tienen la esperanza de que se puede discutir y en su caso aprobar esta iniciativa para así estar acorde con la legislatura Federal.

