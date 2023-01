Exgobernador de Aguascalientes está en nómina de Asientos y gana 25 mil pesos quincenales

El exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, está en la nómina del municipio Asientos como asesor y gana 25 mil pesos quincenales, reconoce el alcalde Morenista, José Manuel González Mota.

González Mota señaló que el mismo lo invitó por su experiencia, antes de que terminara la administración como gobernador.

“Para mí fue un buen gobernador, si para ustedes no, al menos para mí si fue un buen gobernador y vean todo lo que hizo. Me está ayudando en algunas cosas de estrategia, está como asesor en todo, me está ayudando, está haciendo varias cosas. Yo lo invité, la invitación la empezamos a ver desde que todavía no terminaba el gobierno y dijo que si”.