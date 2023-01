Sin definir su futuro político Toño Martín del Campo

Aún no sabe que pasará com su futuro político el senador, Toño Martín del Campo, quien no descarta la reelección.

“Uno puede ser elección, otro puede ser alcaldía, diputado federal, no lo sé, otro es irme a mi casa a disfrutar a mi familia”. Toño Martín del Campo // Senador

Sin embargo, dejó claro que continuará en la vida política

“Yo les he dicho que esto no es gripe, que se quita con una pastilla, fuera bueno, pero ayudando y colaborando en lo que se pueda por mi estado”. Toño Martín del Campo // Senador por Aguascalientes

Destacó que en la trinchera que lo deje el partido ahí estará, pero también se someterá a la opinión de los ciudadanos.

