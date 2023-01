Encabeza policía municipal de Aguascalientes quejas por golpear a detenidos

En materia de derechos humanos, las instituciones de Seguridad Pública en nuestro estado se han caracterizado por tener quejas en contra de sus elementos por diversas situaciones, sin embargo, la policía municipal de Aguascalientes es la que encabeza esta situación por algunas detenciones sin razón de ser y por el uso excesivo de la fuerza.

En lo que va del presente año, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes (CDHEA) ha recibido 31 quejas en contra de los elementos de la policía preventiva de la capital; cinco, hacia las corporaciones del resto de los municipios; y cuatro, en contra de la policía ministerial.

Asimismo, no se tiene un registro de quejas en contra de la policía estatal, pero existen cuatro hacia los Centros de Readaptación Social, mismos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En cuanto al tema del uso excesivo de la fuerza, explica Yessica Pérez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes, que las víctimas presentaron quejas por haber sido golpeadas al momento de someterlas para detenerlas o durante el arresto.



“Más que con las técnicas (de detención) tiene que ver con que me detuvo y ya cuando me tenían detenido o detenida me empezaron a golpear”.