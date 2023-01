Grave problema en Pabellón de Arteaga por tomas clandestinas de agua

Tomas clandestinas de agua se han detectado en el municipio de Pabellón de Arteaga, siendo un grave problema.

“Muchísimas tomas clandestinas en muchos lados, en algunos lados nos ha ayudado comisión, si no se ponen al corriente y no tienen un contrato, se corta el agua y obviamente no se da el servicio de luz, eso nos ha ayudado bastante”.

Humberto Ambriz // alcalde Pabellón de Arteaga