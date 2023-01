Negocios del Fracc. México a punto de quebrar. Exigen a las autoridades que abran las laterales.

A cuatro meses de la explosión del pasado 20 de octubre, los trabajos de rehabilitación en la zona se prolongarán hasta marzo, según indicó el Ingeniero Miguel Ángel Huizar, Secretario de Obras Públicas Municipal.

Sin embargo los negocios colindantes se han visto perjudicados al no recibir ingresos por el cierre de ambas laterales.

Comerciantes comentan que algunos negocios tuvieron que cerrar, pues no lograron abastecerse con el poco dinero que les proporcionó el municipio.

“Estoy pensando en cambiarme porque se están tardando mucho. Primero quedó Montañez en entregar la obra en febrero y ahora resulta que para Marzo, y no han trabajado, la obra está parada. Deben de empezar a abrir las laterales si no trabajan, yo no digo que nos den pero que sí den chance de trabajar”, comentó Julio César.