Detienen al José de Jesús "N" en Aguascalientes presunto delincuente del estado de Colima

La Gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno, dio conocer a través de su cuenta de Facebook de una detención realizada en el Estado de Aguascalientes, de uno de los principales generadores de violencia y promotor de bloqueo y quema de vehículos en su estado de nombre José de Jesús "N", la quema de vehículos la realizó presuntamente cuando se detuvo a la "Vaca".

En su mensaje en su cuenta oficial, la Gobernadora agradeció al Ejército Nacional, a la Guardia Nacional y a la FGR por esta detención, y destacó que esté es el segundo detenido de alto impacto de delincuentes, buscados por generar violencia en el estado de Colima, y espera que esto contribuya a restablecer el orden y la tranquilidad en su entidad.

Ninguna corporación de Seguridad del Estado de Aguascalientes participó en el operativo de detención, todo se mantuvo en orden durante el arresto y no fue necesario realizar ninguna detonación, no se tiene personal de seguridad lesionado. Por lo pronto no se ha emitido comunicado oficial por parte de las autoridades participantes y locales, pero existe un operativo especial por parte de la Policía Municipal de Aguascalientes por posibles reacciones a esta detención.

