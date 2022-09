Trailero asesinado en narcobloqueos en Zacatecas

“Él era un hombre que otro hombre, como él no lo voy a encontrar en ningún lado” Esposa de Antonio

Antonio Leos Martínez, de 53 años de edad, quien era trailero, es una de las víctimas por los narcobloqueos y enfrentamientos que se registraron el pasado 27 de agosto en Zacatecas.

“El salió de Calera, Zacatecas, rumbo a Chihuahua y en el tramo de 41 ahí le dieron un balazo en su cara, el murió instantáneamente y se voltio su tráiler, el acababa de cargar ahí en Calera, Zacatecas en la modelo” Esposa de Antonio

Antonio manejaba su tráiler, como desde hace 33 años, algo que le gustaba, era un hombre de bien, trabajador, que no se metía con nadie.

"No se vale lo que le hicieron, yo hablé con el muy temprano a las 10:30 de la noche después ya no supe, a veces si me decía hay enfrentamientos, pero esa noche yo creo que ni él sabía que había enfrentamientos sino no se hubiera ido" Esposa de Antonio

Hoy sus familiares desde el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, en donde vivía, exigen justicia y que se frene la ola de violencia en Zacatecas.

“A mis hijos les avisaron a las 4 de la mañana pero ellos no querían avisarme porque yo estoy enferma me acaban de operar... tengo a mis hijos que son choferes y andan en eso mismo y ellos no entienden...LIGAR...Dicen que no se llevan gente inocente, pero si se llevan gente inocente no nomás es enfrentamiento entre ellos, sino que también se llevan a otros por delante, todavía nosotros íbamos para Zacatecas y ahí en Cuauhtémoc había otros cadáveres tirados a la orilla de la carretera, otros ahorcados y no se vale, niños había tirados en la carretera y porque no hablan ellos de esas noticias” Esposa de Antonio

Con el peligro aún latente, tuvieron que ir a reconocer su cuerpo a Zacatecas.

"Hay mucho de la Guardia Nacional, hay mucho soldado, pues no hace nada en ese momento estaba el enfrentamiento cuando nosotros llegamos a mediodía y ellos andaban en el pueblo entre las camionetas revisando a gente de los carros” Esposa de Antonio

La familia señala que al momento de los hechos, Don Antonio no llevaba a nadie en el tráiler, iba solo.

"El murió instantáneamente y se voltea, pero a él nunca le quemaron su camión, nunca lo quemaron, no llevaba a nadie...LIGAR...dicen que no dicen nada que hubo muertos que porque está la feria, no sé dónde está la feria si en Zacatecas o Jerez, pero deberían hablar con la verdad que si hay muertos" Esposa de Antonio

