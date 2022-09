Posponen salida de Puente Grande de Félix Gallardo

La salida del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes", se pospuso hasta el próximo 23 de septiembre luego de que la Guardia Nacional manifestara que no tenía capacidad para el traslado.

"Después de horas de debate en mi concepto innecesario y fuera de lugar, el secretario da cuenta que el Juzgado Séptimo de Distrito a petición de la Guardia Nacional quien manifestó que no tenía capacidad para hacer el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo al domicilio acordado",

La tarde de este jueves se esperaba que el "Jefe de Jefes" saliera del complejo penitenciario Puente Grande para ser trasladado a un domicilio en la zona metropolitana de Guadalajara para continuar con su condena de 40 años de prisión por los delitos contra la salud, cohecho y acopio de armas, luego de que un juez federal concediera la prisión domiciliaria para el narcotraficante por su deteriorado estado de salud.

La defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo responsabilizó a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de que no se diera el traslado del fundador del cártel de Guadalajara, el cual tiene 76 años de edad y presenta más de 22 padecimientos.

"Estamos en presencia de un estado totalitario. ¿Por qué un estado totalitario?, la Guardia Nacional se presenta a la audiencia para la colocación del brazalete junto con todas las autoridades señaladas por el órgano jurisdiccional que lleva su causa, que es la causa 110/ 22 de la Ciudad de México, se presentan a esta institución para la colocación de brazalete, llega la Guardia Nacional se identifica y dice cuento con todos los elementos y el equipo y ustedes me indican cuándo realizamos el traslado al domicilio, pero como vivimos en un estado totalitario, la secretaria y pregúntenle, habla por teléfono que se suspenda la audiencia y a las 2 de la tarde del día de hoy presenta un escrito solicitando una prórroga que por qué no cuentan con los elementos suficientes para un traslado, la secretaria de seguridad y le hablo así porque no conoce de derechos humanos y a ella la responsabilizo y responsabilizó a todo México si se muere el señor Miguel Ángel Félix Gallardo".

María Teresa Vallejo Pérez// defensa de Félix Gallardo.