Aplauden liberación de exsecretario de seguridad de Aguascalientes

El diputado local, Raúl Silva Perezchica aplaudió la liberación del exsecretario de seguridad pública del estado, Porfirio Sánchez Mendoza

"Aplaudo la situación de legalidad que se tiene porque realmente se encontró que era un evento que había prescrito ya, es la parte que escuche en medios, no tengo tanta información, a mí en lo particular, desde luego me encuentro satisfecho por lo siguiente, en educación siempre tuvimos del exsecretario una buena comunicación, hubo siempre un gran apoyo a lo que se refería a las comunidades urbanas y rurales, entonces eso me hace que yo lo vea como un funcionario en su momento responsable aquí en Aguascalientes"

Raúl Silva Perezchica// diputado local