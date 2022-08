Fiscalía de Aguascalientes tiene 2 carpetas de investigación por evasión de reo

El Fiscal del Estado, Jesús Figueroa Ortega dio a conocer que se encuentran trabajando en carpetas de investigación por la evasión de reos suscitadas en los penales de Aguascalientes

Esto después que en pasados días se diera a conocer la salida de una persona qué se encontraba en proceso judicial, bajo el resguardo del penal de Aguascalientes, el cual salió por la puerta caminando, ya que algunos funcionarios del penal procesaron mal su información. Informó que las carpetas de investigación que se tienen son dos, ya que previo a la que se dio conocer a la opinión pública había existido otra.

Ni la 1 ni la 2 si las dos hay carpetas en las dos se va a sancionar se darán cuenta ustedes no tengo ahorita luego si me si algunas penalidades pero de es en particular no me la sé pero si es una pena que pudiera no alcanzar beneficio.

Jesús Figueroa//Fiscalía del Estado de Aguascalientes