Procedería Leslie Figueroa de manera legal contra el Congreso Local

Ante la resistencia para la armonización del matrimonio igualitario por parte de los diputados de Aguascalientes, la propia integrante de la 65 Legislatura, Leslie Figueroa no descartó proceder de manera legal en contra del Congreso Estatal. La diputada por MORENA dijo que son más de tres años el atraso de este tema, en donde el ala conservadora del Legislativo, que es mayoría se niega a sacar adelante el referido asunto.

“Según el reglamento del Congreso, si no se presenta una opinión, una argumentación, podría yo volver a subirla; pero la verdad es que no confío tanto en la buena voluntad de nuestros legisladores y legisladoras, entonces vamos a proceder por el tema legal-inconstitucional porque es una armonización que se lleva omitiendo desde hace más de tres años. Aparte tenemos la otra iniciativa. Entonces tenemos varias vías legales, pero sí podríamos proceder de esa forma porque no están haciendo bien su trabajo”