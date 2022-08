“Fuimos las victimas”; funcionarios municipales son exonerados por sobreprecio en luminarias

Para los micrófonos de El Heraldo de México, el Secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Jaime Beltrán, enmarcó que este miércoles finalmente han sido exonerados los funcionarios de municipios vinculados a proceso por el presunto daño al erario provocado por la compra a sobreprecio de luminarias para la capital.

El funcionario señaló que el pasado viernes, un juzgado federal otorgó un amparo a los servidores públicos frente a la vinculación a proceso; dicha resolución habría sido otorgada con un sobreseimiento, es decir, con la consigna para que el juez local que vinculó a proceso inicialmente declare el no ejercicio de la acción penal. Beltrán mencionó incluso que el municipio fue “víctima” durante todo el proceso, debido a que la propia resolución del juez federal establecería que el caso no fue investigado de la mejor manera por el ministerio público encargado.

Con respecto a las denuncias contra el Parque Fotovoltaico que no funciona y que le cuesta al municipio de Aguascalientes 28 mil millones de pesos, el Secretario precisa que por la pandemia, los permisos requeridos no se ha logrado a echar a andar y descarta la cancelación del contrato con la empresa encargada, Next Energy, empresa que en otros estados ha visto cancelados contratos similares por la razón de no estar operando.

