Ley de Manifestaciones en Aguascalientes es Fascista: Juan Carlos Regalado

La regulación de manifestaciones públicas para la entidad propuesta por el diputado local panista Quique Galo es fascista, señaló el legislador por MORENA, Juan Carlos Regalado Ugarte. Durante la sesión de la Diputación Permanente de este miércoles 17 de agosto, el morenista refirió el retroceso que significa dicha iniciativa, toda vez que la libre manifestación es un derecho constitucional.

“Existe el bienestar colectivo por encima del bienestar individual, y es algo que está plasmado no solo de manera constitucional sino en los tratados internacionales; no podemos perder de vista como legisladores que debemos tener esta conciencia social y no podemos negar la existencia de la protesta social, y no podemos limitarla de manera explícita, hacerlo conlleva no solo una violación a los derechos humanos, incluso se puede considerar como un acto de imposición y hasta de cierta tendencia fascista”

Motivo por el que el diputade Juan Carlos Regalado Ugarte apuntó la necesidad de analizar a conciencia el contenido de la iniciativa, en donde se debe invitar a los activistas.

“Estamos en la disposición de colaborar, de dialogar y saber cómo podemos contribuir para que estas propuestas no generen un descontento social, sino que podamos construir un canal de comunicación con la sociedad civil organizada, y que podamos llegar a un acuerdo”

En su intervención, el promovente de la citada iniciativa de Ley, Quique Galo criticó la postura de su homólogo morenista al que incluso criticó al decirse extrañado de que como abogado desconozca las leyes.

“Lo que me parece detestable, porque así lo voy a poder en esos términos, es que muchas de las palabras, de los posicionamientos son sin conocimiento real de lo que establecen las iniciativas que los legisladores presentamos. Todos tenemos ese derecho, no hay ningún diputado que pueda ser limitado, ni a ninguno de los poderes a los que accede para poder presentar iniciativas. Hay que decirlo con toda claridad, y me extraña porque el compañero siendo abogado debería de conocer que no existe un solo derecho absoluto, ni los más fundamentales son absolutos”.

Finalmente, el legislador panista afirmó que como representante popular trabaja por los intereses de todos los habitantes de Aguascalientes y no por un solo grupo sectario, motivo por el que además la iniciativa busca proteger los bienes de terceros.

“La iniciativa que presenté en meses pasados es el análisis de investigación, evidentemente no presentaría una iniciativa que de entrada fuera desechada por solo decir que es inconstitucional. Los diputados no somos cerrados, tengo agenda el viernes con los integrantes de los colectivos para que vengan y me expresen su opinión sobre esa situación. La participación ciudadana siempre será bienvenida en el Congreso del Estado, pero debo decirlo con toda claridad, nosotros representamos a la totalidad de la ciudadanía que vive en Aguascalientes, no somos diputados solo de algunos… nuestra obligación es legislar para que esto se de en sana convivencia, en paz y haya una intervención jurídica en una esfera constitucional”.

