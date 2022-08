Aguascalientes tiene un Congreso Retrógrada: Diputada de Morena

La diputada de Morena, Leslie Figueroa, acusó de ignorantes y retrógradas a los legisladores del ala conservadora del Congreso de Aguascalientes. Lo anterior, luego de que en la pasada sesión de la Comisión de Derechos Humanos que encabeza, sus homólogos del PAN y de Movimiento Ciudadano rechazaron unas de las iniciativas para armonizar en lo local el tema del matrimonio igualitario, asunto en donde la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ha construido la línea jurisprudencial que reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y a la adopción.

La diputada morenista destacó que estos temas no se han frenado toda vez que existen más herramientas para salarlos adelante pese a la obstrucción de los grupos de ultraderecha y los diputados aliados.

"Es algo que no me preocupa porque tenemos más herramientas legales para proceder, porque aún tenemos dictámenes pendientes al respecto, pero si ,e preocupa porque es una clara muestra de la falta de empatía con los grupos vulnerables allá afuera. Es una muestra de como vamos en el atraso a nivel estatal a comparación del resto del país, y porque no estamos hablando ni siquiera de algo nuevo sino del acceso a un derecho. Además me da mucha conmoción de que existan grupos que celebran esto".