Morena continúa más unido que nunca, no caeremos ante provocaciones: Arturo Ávila

Ante los señalamientos vertidos por Natzielly Teresita Rodríguez, solo hay que mencionar que se trata de una provocación directa hacia mi persona y hacia quienes hoy integran un MORENA unida, señaló el excandidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya. Lo anterior lo afirmó tras las menciones que hizo Teresita Rodríguez en entrevista para el medio página 24, hacia su persona y mencionó que nunca se acercaría a alguien que ha denostado nuestro movimiento.

"Los hechos han quedado plasmados y demostrados no solo en la anterior elección sino en el día a día. Queda demostrado que quienes traicionaron ya no están, y quienes permanecieron seguimos a pie de lucha en el movimiento, unidos y con esperanza. La última vez que la vi fue en el segundo debate del INE al qué acudí en apoyo a nuestra candidata Nora Ruvalcaba. Mientras ella vestía de otro partido político; no existió ningún tipo de acercamiento"