Exige Regidora de Morena cancelación del contrato del municipio de Aguascalientes con Next Energy

En Sesión del Cabildo de Aguascalientes, la regidora del partido Morena, Alejandra Peña Curiel expuso que si el Ayuntamiento de Monterrey canceló el contrato por 7 mil millones de pesos pagaderos a 30 años con la empresa Next Energy; y el gobierno de Baja California hizo lo propio; en Aguascalientes también es posible hacerlo.

La cancelación de un contrato de la empresa Next Energy, por 7 mil millones de pesos en Monterrey la realizó el alcalde, Luis Donaldo Colosio Rojas a causa de incumplimiento, al no conseguir los permisos federales para la generación de energía; el contrato lo había firmado su antecesor en el cargo, el priista, Adrián Garza. Por su parte, el gobierno de Baja California, que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila, también ordenó la cancelación de un contrato con Next Energy, para la generación de energía fotovoltaica para abastecer el acueducto Río Colorado-Tijuana.

Parque fotovoltaico. Fuente: Danae Gudiño

En este contexto, la regidora reiteró la solicitud para hacer públicos los contratos y fideicomisos de la APP del parque fotovoltaico, por el qué sé han comprometido por los siguientes 30 años 28 mil millones de pesos. Finalmente, Alejandra Peña destacó que tan solo con 6 mil de los 28 mil millones de pesos el gobierno municipal podría recuperar la rectoría del agua potable en el municipio capital.