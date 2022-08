Fe y devoción en peregrinación de transportistas en Aguascalientes

Este domingo se realizó la tradicional peregrinación de los transportistas en honor la Virgen de la Asunción, en Aguascalientes. Este año se limitó la participación a mil unidades... taxis, tráileres, camiones desfilaron por las principales calles del centro de la ciudad decoradas con la imagen de la Virgen, flores y globos para pasar afuera de la Catedral y agradecer por los favores concedidos.

Miles de personas disfrutaron el paso de vehículos por las principales calles que en todo momento hacían sonar su potente claxon. Este año se prohibió a los transportistas arrojar dulces a los niños como tradicionalmente se hace, pero algunos transportistas hicieron caso omiso. La peregrinación estuvo llena de fe y devoción.

La peregrinación estuvo llena de fe y devoción.

Aunque hubo algunas molestias de parte de las autoridades, ya que no se respetaron las indicaciones que se dieron para el desarrollo del evento.

"No respetan las indicaciones que se les dieron de no arrojar dulces, los arrojan a la calle los niños se nos están atravesando, nosotros tenemos que parar todo para que no vayan a atropellar a ninguno de ellos"

Eduardo Muñoz // coordinador de Protección Civil