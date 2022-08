¿Cómo cuidar mis pestañas?

Dejaremos esta nota como continuación en el tema de pestañas. Si decidiste usar o llevas extensión de pestañas 1*1 (pelo a pelo) seguro este artículo te interesará. Hablaremos de cómo cuidar tus pestañas naturales después de este proceso tan desgastante para ellas y también si no usas esta moda y solo quieres hacerlas crecer o fortalecerlas.

Seguro has escuchado hablar sobre productos milagro para hacer crecer las pestañas y las cejas, pero una cosa es cierta, todos ellos utilizan para su elaboración aceites naturales; debemos recordar que las pestañas son un escudo de protección de las bacterias para los ojos y por tanto tenemos que ser muy cuidadosas con lo que ponemos en ellas.

Es recomendable usar siempre productos naturales.

Por siempre el favorito para este tema será el aceite de ricino, lo puedes conseguir en farmacias naturistas, aplícalo directo todas las noches con aplicador de cepillo (de rímel) y/o vaciar un poco en tu rímel favorito.

Consume biotina, está la encuentras en capsulas y no sólo te ayudara con tus pestañas, sino también con el cabello y las uñas.

Ácido hialuronico, recientemente ha tenido mayor impacto su consumo y sigue creciendo el número de beneficios que este aporta y uno de ellos es la hidratación. Lo puedes encontrar en serum y aplicarlo directamente.

Lleva una alimentación balanceada. Consume alimentos con muchas vitaminas y ricos con omega3

Hidrátate. Consume diariamente por lo menos 2lts de agua, todos sabemos los beneficios que trae estar bien hidratada, tu cuerpo lo reflejara.

Desmaquíllate. Nunca, por ningún motivo olvides desmaquillarte, el no hacerlo evita que tus poros y folículos reciban el oxígeno necesario, hazlo con productos específicos no grasosos y no seas tan “ruda” al hacerlo, hazlo con movimientos suaves.

Cuidado con los rizadores. El rizador o enchinador de pestañas es un artefacto que nos ayuda a dar el efecto de una pestaña bien curveada, pero debemos ser cuidadosas con él, evita jalar de más tu pestaña, no apliques demasiada fuerza ya que las puedes trozar, deséchalo cuando la gomita este desgastada.

Por último, pero no menos importante el cuidado de las pestañas se completa con el uso del rímel perfecto, este es el que dermatológicamente este aprobado y que sea hipoalergénico, debe ser fácil de retirar sin dañar la pestaña, el uso de los rímel “waterproof” es para determinados días, NO para diario.

“Unas pestañas bien cuidadas estarán más pobladas, alargadas, curvas y con un color intenso. Serán unas pestañas que agranden el ojo, marquen la mirada y aporten personalidad a nuestra mirada. Hace que los ojos parezcan más despiertos, más intensos y con mayor vitalidad”* *Genoveva Lucena Bello, farmacéutica y especialista en dermocosmética

