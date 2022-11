Aguascalentenses no tienen la cultura de usar bolsas reutilizables para su mandado.

Comerciantes del Mercado Terán, informan que la gente en Aguascalientes no suele tener la costumbre de llevar bolsas de tela reutilizables para llevar su mandado, lo que indica la falta de conciencia ecológica por parte de la ciudadanía.

Comentan que esta falta de cultura ha llegado a afectar directamente al negocio, ya que si no dan bolsa no venden nada.

“Aquí si no doy bolsa no se vende. Es muy complicado porque la gente no lo entiende, a veces para medio kilo de jitomate me piden bolsa y la gente se molesta cuando trata uno de querer concientizar”, señaló Isabel.