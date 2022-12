Terapias de conversión: “Tratamientos” anti derechos e inhumanos

De acuerdo con la ONU, las terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) son sesiones en las que se busca “transformar a una persona no heterosexual en una persona heterosexual, y a una persona trans o de género diverso en una persona cisgénero (una persona cuya identidad de género corresponde a su sexo registrado)”.

Marco Antonio García Robles, activista y director de la asociación civil VIHDA, señala que este tipo de actos pueden llevar a la persona a un estado emocional depresivo y ansioso al borde de presentar actitudes y sentimientos relacionados al suicidio.

El 11 de octubre de 2022, el Senado aprobó las modificaciones al Código Penal para prohibir y sancionar los Ecosig a nivel federal, un gran paso para la lucha de la integridad y los derechos humanos de las personas LGBT+.

Pero ¿realmente cómo es la experiencia de una terapia de conversión?. En este caso, entrevistamos a Jenny Maja, una chica trans que lamentablemente tuvo que atravesar una experiencia de este tipo.

“A mí me lo vendieron como una actividad de una iglesia, te dicen que es una actividad de jóvenes, lo llaman encuentros juveniles. Recuerdo que me sentaban en medio de todo el grupo y el párroco comenzaba a decir que la homosexualidad estaba mal pero lo sentía como un ataque dirigido hacia mí”.

Comentó que lo más duro del proceso fue el hecho de que todo comenzara desde casa, al tener que “conformarse” con lo que su familia pensaba de ella, llevándola a “volver al closet” para ya no acudir a la iglesia.

“Tuve que hablar con mis papás y decirles ‘saben qué, estaba confundido, no sabía lo que estaba pensando pero ya lo sé, ya sé que no soy así’. Obviamente fue para liberarme de eso porque en serio era muy feo ir ahí todos los días y eso que soy una mujer católica pero me forzaban a ser algo que no soy”.

Jenny Maja