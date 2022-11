Continúa acordonada zona de caída del Águila 1

A prácticamente una semana de que se desplomara el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde fallecieron cinco personas, entre ellas, el secretario de seguridad pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza, la zona en donde se encuentran los restos del helicóptero permanece acordonada y resguardada por policías estatales.

El secretario de seguridad pública del municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, indicó que están en la mejor disposición de colaborar con el gobierno del estado en caso de ser necesario algún apoyo aéreo con su helicóptero.

Indicó que al helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes se le da mantenimiento cada vez que es necesario.

“Depende mucho de horas vuelo que tenemos programadas, si me hablan de que la póliza en esta ocasión me da 100 horas vuelo, pues en el tiempo que yo pueda agotar esas 100 horas vuelo y en tiempo que ellos me manejan, pues agotar esas 100 horas en tres meses, cuatro meses"

Antonio Martínez Romo // Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes