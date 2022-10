Toma protesta coordinadora general del estado de Aguascalientes de los comités "Que siga López"

La morenista Ana Gómez tomó protesta como coordinadora general del estado de Aguascalientes del Comité "Que Siga López", la mañana de este sábado.

Ana Gómez indicó que seis años no son suficientes y se requiere que se siga consolidando la cuarta transformación rumbo al 2024.

La coordinadora nacional de los comités "Qué Siga López", Alejandra Peña, fue la encargada de tomarle la protesta a la coordinadora estatal, quien a su vez lo hizo con los coordinadores distritales y municipales.

"Porque hasta el último minuto, hasta el último segundo, vamos a seguir apoyando a López Obrador. Hoy vamos a tomar protesta a los comités que" Siga López", que nada me enorgullece más que ser una representante nacional de este movimiento, un orgullo estar al frente de un movimiento de los seguidores de la cuarta transformación, un orgullo saber que todos nosotros queremos que siga López y la única forma que va a seguir López es si todos seguimos apoyando y si todos seguimos la cuarta transformación porque necesitamos que se consolide".

Por su parte, el coordinador general de los comités de protagonistas del seguimiento de la transformación, Arturo Ávila, indicó que hoy es el momento de Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy estamos aquí porque a varios nos interesa que exista un seguimiento de los trabajos de la cuarta transformación, hoy estamos aquí porque no es el tiempo de Arturo, no es el tiempo de Ana, no es el tiempo de Clara, ni de Juan, es el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, y nosotros, y nosotras, y nosotres estamos obligados a repetírselo a todos aquellos que tengan una aspiración, y que este momento, es el momento de Andrés Manuel López Obrador".

Arturo Ávila