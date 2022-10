Tras la explosión, venían las llamas detrás de ellas

Alejandro Alvarado se encontraba trabajando cuando le dieron la noticia que una pipa que intentó ganarle el paso al tren en el cruce de la Avenida Aguascalientes a la altura del fraccionamiento México había explotado… en su domicilio se encontraba su madre de 80 años, en silla de ruedas, su hermana de 44 años y un sobrino....

En la casa vivían nueve personas, anoche se fueron a dormir con familiares.

Este viernes al ver la calle y cómo quedaron las casas hizo que se le partiera el corazón a Alejandro, pero agradece a los vecinos que corrieron avisando que salieran de sus casas, uno de ellos fue Jorge Aurelio, quien al momento de dirigirse a trabajar y ver lo que ocurría, no dudó en correr para avisarles a todos que salieran de sus casas.

"Fue una experiencia que voy a tener por toda la vida, muy fea les comento a los vecinos que ya me iba al trabajo y que al momento de lo que creíamos que era un carro, un tráiler, pero ya al ver el desorden, salimos y pues ya estaba el fuego, me arrime hasta aquí a media cuadra y fue cuando empecé avisar a vecinos... Empecé a gritar por la calle a tocar las puertas de las casas, sálganse"

Jorge Aurelio se vistió de héroe y hoy le da gusto ver a sus vecinos con vida.

"Me da gusto ver a todos mis vecinos, vivos con vida, que estén bien que no paso a mayores"

La mayoría de las personas afectadas se fueron a dormir con familiares y está noche regresaron a la zona cero para ver cómo quedaron sus viviendas y negocios.

"Me dijeron que había explotado la tortillería y ya después me habla un amigo y me dice que había Sido una pipa de Diesel. Esta canijo imagínate de perdido va a ser un mes o mes y medio que no va a trabajar uno"