"Yo la encontré": Joven llora desconsolada luego de que le "quitaran" su capibara Juancho y acusa que lo tienen enjaulado

Un video de TikTok está causando indignación en redes sociales, luego de que una joven se hiciera viral por llorar desconsoladamente cuando autoridades de Perú le quitaran a su capibara, una especie salvaje, que alegaba era de su propiedad. El conflicto fue captado y difundido por el tiktoker @holandesenperu, quien compartió un par de videos que ya acumulan más de ocho millones de reproducciones y que ha dejado comentarios divididos entre los internautas.

En el primer video que compartió se observa a un grupo de personas y a autoridades del Ministerio Público Fiscalía de la Nación de Perú negociando con una joven de corta edad, quien lleva en sus brazos a una cría de capibara, mientras explica que se trata de su mascota y que aparentemente se la encontró, siempre procurando su cuidado.

Este primer video dura a penas unos segundos y rápidamente se viralizó en redes sociales por quienes empatizaron con la joven al verla desesperada por el dolor de tener que entregar a la supuesta mascota para su resguardo. Ante las dudas de qué había ocurrido, el tiktoker compartió un segundo video, esta vez acompañado con la joven de nombre Xiomara, contando su versión de los hechos.

Al borde del llanto, Xiomara detalló que desde hace un tiempo estaba criando a la capibara y que los hechos ocurrieron esta misma semana en la catarata Santa Carmen, ubicada en la región natural de Selva Alta. "Me quitaron a mi animalito, se llama Juancho, yo lo tenía en mi casa y cuando lo soltaba andaba libre, lo dejaba ir al río y él volvía a mi casa", mencionó antes de detallar que el animal llegó a su casa porque allí cultivan el alimento que suelen consumir las capibaras, aunque no especificó cuál, aunque sí le daba otros alimentos.

"Ayer me lo quitaron diciendo que no sé, se lo llevaron a un serpentario, ni siquiera a un zoológico. Vi cómo lo encerraron en una jaula y yo dije, ¿puedo venir a darle de comer?, me dijeron que no, que sólo puedo ir nada más", dijo antes de confesar que ella quiere seguir cuidando de su mascota.