Eclipse Solar 2025: ¿Qué efectos tiene un eclipse en el embarazo?

Después de un increíble espectáculo que dejó el eclipse total de Luna el pasado 14 de marzo de 2025, el 29 de marzo de 2025 viviremos nuevamente otro fenómeno astronómico, esta vez se producirá un eclipse solar parcial visible en diversas partes de Norteamérica, Europa, Rusia y partes de África. Y aunque este espectáculo visual es muy esperado por algunas personas, a otras les genera cierto temor, como a las mujeres embarazadas, por ello, aquí te vamos a explicar cómo les afecta.

En algunas culturas se cree que ver un eclipse durante el embarazo puede causar problemas en el bebé, como algunas deformidades, por lo que, en algunos lugares las tradiciones aconsejan que las embarazadas no salgan durante el eclipse y que tampoco usen objetos rojos o filosos.

Aunque estas son creencias culturales sin respaldo médico si por alguna razón sientes algún temor precio al eclipse, lo mejor será que hagas cosas que te mantengan tranquila y sobre todo evita la exposición a estas creencias y te sugerimos enfocarte en información basada en ciencia.

Durante este evento, la Luna cubrirá parcialmente el Sol, creando una apariencia de "mordida" en el disco solar. La magnitud del eclipse será de aproximadamente 0.9378, lo que significa que cerca del 93 por ciento del diámetro solar se oscurecerá en el punto máximo del eclipse.

¿Cómo afecta en el embarazo un eclipse parcial de sol?

No hay evidencia científica que demuestre que un eclipse parcial de Sol afecte el embarazo o al bebé en gestación. Sin embargo, en muchas culturas existen mitos y creencias populares relacionadas con los eclipses y el embarazo. Lo único realmente peligroso es mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ya que esto puede causar daños en la retina.

Debes saber que no solo las mujeres embarazadas pueden salir afectadas si no observan el eclipse de sol de la manera correcta, cualquier persona está expuesta a algunos peligros, así que lo ideal es que te informes y sepas cuál es la manera ideal para verlo sin que haya consecuencias para tu salud.

¿Cómo ver el eclipse si estoy embarazada?

Las recomendaciones para embarazadas y todas las personas que quieran ver el eclipse parcial de Sol, es que usen lentes de protección certificados (ISO 12312-2) o filtros solares aprobados. Por ningún motivo deben mirar el Sol directamente sin protección, ya que esto puede causar daño ocular irreversible.

Y recuerda, los eclipses solares no afectan la salud del embarazo ni del bebé, a excepción de que se mire el Sol sin protección. Si tienes dudas o temores, lo mejor es hablar con tu médico para recibir orientación confiable y no tengas dudas al respecto, de esta forma te sentirás mucho más tranquila.

¿Qué hago si estoy embarazada y hay un eclipse?

Si estás embarazada y hay un eclipse, no tienes que preocuparte, ya que no hay ninguna evidencia científica de que los eclipses afecten la salud del bebé o la tuya. Sin embargo, si quieres seguir algunas recomendaciones generales para tu tranquilidad, además de las gafas indicadas, utiliza protección solar, quédate en un lugar cómodo, mantén una buen alimentación y sobre todo evita el estrés.