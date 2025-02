Joven con cáncer conmueve en redes al solicitar ayuda para ir al concierto de Sabino y su caso se vuelve viral

Con el paso del tiempo, las redes sociales han demostrado ser el medio perfecto para unir a las personas por un bien mayor, en donde cientos de historias y sueños son escuchados, y han logrado hacerse realidad gracias al apoyo de los usuarios, marcando una diferencia significativa en la vida de quienes más lo necesitan.

Y es que recientemente, un nuevo caso comenzó a tomar notoriedad en TikTok, pues el joven Anuar Martinez quien padece cáncer, compartió un video en donde solicitó el apoyo de los usuarios para poder asistir al concierto del cantante mexicano Sabino que se llevará a cabo el 28 de febrero en el Estadio GNP Seguros.

"Soy Anuar Martinez, tengo 30 años y hace tres meses llegué al hospital por una vértebra rota, fue un caso muy raro, dure mucho tiempo en estudios, incluso el que me pudieran operar, después de la cirugía al fin pudieron ver que lo que tenía era linfoma linfoblástico tipo B en fase 4 y también me detectaron una infección muy rara", señaló.

Según explicó en el video, Sabino es uno de sus artistas favoritos, por lo que compro su boleto para ir a verlo desde que se anunció la fecha en el Estadio GNP, sin embargo, su estado de salud cambio de manera inesperada, afectando su cadera al grado de que necesita moverse en silla de ruedas para evitar sufrir alguna fractura, por lo que pidió apoyo para que su historia llegue a Sabino y le pueda ayudar a cambiar sus entradas con la intensión de no perderse el show que tanto ha estado esperando por disfrutar.

"Me gustaría ver si me ayudan etiquetando a Sabino para ver si me puede orientar o ayudar o ver como puedo acudir en silla de ruedas a mis lugares o como puedo hacer un cambio, me encantaría estar ahí, la verdad lo espere mucho, a ver si me ayudan a hacer su magia y que Sabino lo vea o que me puedan orientar para poder estar ahí el 28 de febrero en uno de los días más especiales para Sabino", comentó.