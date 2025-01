5 cosas que jamás debes hacer si tienes gatos en tu hogar y que pocos conocen

Los gatos son animales sociales que necesitan de nuestra compañía y cuidado. Al decidir compartir nuestro hogar con un felino, adquirimos el compromiso de proporcionarle una vida plena y feliz. Es importante recordar que cuidar de una mascota implica una gran responsabilidad y es por ello, que te contamos cuáles son las cosas que jamás debes hacer en tu casa.

Evita hacer estas cosas en tu hogar si tienes un gato

Uno de los errores que puedes cometer con tu gato es darle alimentos que son inapropiados para ellos. Por ejemplo, el chocolate, las cebollas, el ajo, las uvas y el alcohol son altamente tóxicos para los felinos. Vale mencionar que algunos de los productos procesados para consumo humano contienen ingredientes que su sistema digestivo no es capaz de digerir.

Evita darle alimentos inapropiados para tu gato. Fuente: Pinterest

Vale destacar la importancia de brindarle tiempo y calidad a tu mascota, que beneficiará en su comportamiento. Ello implica estimularlos y jugar con tus gatos, no solo para que se ejerciten sino también para que liberen el estrés. La falta de juguetes o interacción puede llevar a que se vuelvan sedentarios y tengan comportamientos indeseados, como arañar muebles o morder objetos que no deben.

Otro error que debes evitar es permitirles el acceso a áreas peligrosas. Esto incluye cocinas con estufas calientes, baños donde haya productos de limpieza tóxicos o habitaciones con cables eléctricos descubiertos. A diferencia de los perros, los gatos, son animales con un comportamiento que les hace ser más reservado con extraños . Esto implica que algunos pueden sentirse incómodos o estresados si se les obliga a interactuar, ser abrazados o cargados cuando no lo desean. Por ese motivo, no los obligues a interactuar si no lo desean.

Juega con tu gato ya que hará ejercicio y liberará estrés.

Fuente: Freepik

Por último, algo importante es mantener la limpieza del arenero. El cuidado de la higiene de tu gato es esencial para su bienestar. Una forma sencilla de asegurarse de que se sienta cómodo y contento es mantener su caja de arena en buenas condiciones.