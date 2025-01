Este es el significado detrás del nombre del manga ‘Ranma ½’ de Rumiko Takahashi

Rumiko Takahashi fue el creador de un manga-anime que se hizo muy famosa y recibió el nombre de Ranma ½. El título esconde un gran significado que muy pocas personas conocen y se relaciona con la historia.

Alrededor del mundo hay una gran cantidad de fanáticos que no se han puesto a pensar en el mensaje que tiene el título. Lo que sí es obvio es que ½ se traduce como medio o mitad pero no muchos entienden el significado.

Este es el significado del nombre Ranma ½

El significado del título comienza a tener sentido cuando se tiene en cuenta que la serie nos muestra la transformación constante de Ranma entre los géneros masculino y femenino al entrar en contacto con agua fría o caliente, respectivamente.

Así es que está a “medias” por lo que se ve plasmada la fluidez de género de Ranma. En este manga tenemos un contraste cómico y romántico que se termina convirtiendo en el núcleo de la trama.

Sin embargo hay que tener en cuenta que Ranma no es el único que está a medias si no que otros personajes también atraviesan por aspectos de personalidad o apariencia que no terminan de completarse.

