Ho’oponopono: la técnica hawaiana para atraer la luz a todos los problemas en 2025

La Astrología es una de las creencias que más se relaciona con las energías y la vida terrenal. Esta lleva muchos años trabajando en el estudio del universo y dando predicciones sobre cómo sus energías pueden impactar en la vida de las personas, a través de los signos del zodiaco.

La técnica Ho’oponopono. Fuente: Producción El Heraldo de México / Canva

En embargo, existen muchas alternativas en torno a creencias que también reúnen a muchos adeptos. En esta oportunidad, nos centraremos en una técnica hawaiana que es ideal para atraer la luz a todos los problemas. Se trata de la técnica Ho’oponopono que podrías implementar en este comienzo del 2025.

La técnica Ho’oponopono

La técnica Ho’oponopono es una técnica que sirve para limpiar el espíritu y se basa en la repetición de frases que impactan fuertemente en cada persona. Quienes siguen e implementan esta técnica señalan que esta permite borrar los pensamientos tóxicos que habitan en nuestra mente y la nutre de nuevas energías.

La técnica Ho’oponopono. Fuente: Producción El Heraldo de México / Canva

Existen palabras claves en la técnica Ho’oponopono como gracias, lo siento, te amo y perdóname, que son utilizadas para impedir el crecimiento de pensamientos de preocupación. Es por eso que en este comienzo de año sirven para mejorar nuestras energías, evitar pensar en lo que no tenemos o no hicimos, además de dejar de preocuparnos por lo que vendrá y no sabemos.

La técnica Ho’oponopono. Fuente: Producción El Heraldo de México / Canva

Mediante esta técnica se puede atraer la luz a todos los problemas en 2025 por lo que solo debemos repetir la frase “Llave de la luz”. La técnica Ho’oponopono logra así conectar con lo mejor de nuestro interior, modificar lar energías negativas por positivas y predisponernos a lo que vendrá. Por lo tanto, otra opción para comenzar el día es repetir la palabra “Gracias”, entendiendo que cada nuevo día es toda una bendición y una oportunidad.

SIGUE LEYENDO

Adiós al Cosplay: cómo se vería Sailor Chibi Moon versión adolescente de ‘Sailor Moon’ estilo fan art

Samsung confirmó una mala noticia para sus usuarios de celulares de gama alta