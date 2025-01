Samsung confirmó una mala noticia para sus usuarios de celulares de gama alta

El teléfono celular es uno de los dispositivos tecnológicos más arraigados a nivel mundial. Desde su invención, estos han ido actualizándose, algo que ha derivado no solo en cambios estéticos, sino en sus funciones y las herramientas que las personas pueden utilizar.

Samsung. Fuente: Canva

La compañía coreana Samsung es una de las líderes en el mercado de los teléfonos celulares. Sus diferentes modelos, divididos por gama baja, intermedia y alta, ofrecen un sinfín de aplicaciones, herramientas y servicios que convierten a cada dispositivo en verdaderas máquinas de trabajo muy útiles.

La mala noticia de Samsung

Ahora, a un mes de que Samsung presente en sociedad su versión One UI 7.0, junto con Android 15, en los celulares de la línea Galaxy S25, la versión beta ya está dando mucho de qué hablar. La compañía ha incluido algunas modificaciones que para muchos usuarios son una verdadera mala noticia.

Samsung. Fuente: Canva

La mala noticia es que Samsung ha retirado la posibilidad de colocar widgets en la pantalla de bloqueo de la versión beta de One UI 7.0. Los usuarios de las versiones anteriores tenían la posibilidad de añadir los mini widgets al reloj de pantalla y así acceder mediante atajos a diversas funciones y aplicaciones de sus celulares.

Samsung. Fuente: Canva

De no haber modificaciones de último momento, los próximos celulares de lata gama de Samsung no tendrán esta opción disponible por lo que a muchos usuarios podría desagradarle. Sin embargo, las personas que utilizan su dispositivo móvil de otra manera, podrán hallar en la nueva línea diversas utilidades que no los harán arrepentirse de su elección.

SIGUE LEYENDO

La Inteligencia Artificial quedó en el pasado: cómo luciría la bella Androide 18 de ‘Dragon Ball Z’ estilo cosplay

El Cosplay quedó en el pasado: cómo se vería La Mujer Maravilla al estilo fan art