Porque no es suficiente verlo por todos lados con sus adorables pancitas y patitas, el capibara tiene su propio festival y ya inició. Todavía tienes unos días para acudir a este evento que además es con una buena causa, aquí te diremos el costo de la entrada, las amenidades que hay y todo lo que podrás encontrar en este festival de la Ciudad de México.

El Capibara Fest 2025 inició ayer 28 de enero pero todavía tienes algunos días para divertirte a lo grande mientras entras en un mundo lleno de capibaras. Y es que, a quién no le va a gustar probar comida con esta temática o compras accesorios de estos roedores que han conquistado a millones de mexicanos.

El festival es un evento organizado por Catfecito Gato Gazzu, un refugio para gatos y con la finalidad de ayudar a los michis más vulnerables, todo lo recaudado en este evento será destinado al cuidado y bienestar de estos animalitos que se encuentran en alguna situación difícil. Así que ve a pasar un rato agradable mientras disfrutas de deliciosa comida, postres, actividades mientras aportas un granito de arena en esta causa.

El Capibara Fest de este año durará cinco días, y es muy fácil llegar hasta el sitio donde se llevará a cabo; la cita es en Catfecito, ubicado en Av. Baja California 266, casi esquina con Culiacán, Colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México. No olvides llevar algún accesorio o peluche de este animalito para estés had doc con la temática. Y si no tienes nada, no te preocupes, ahí podrás adquirir algunas cosas que te encantarán.

¿Cuánto cuesta la entrada al Capibara Fest 2025?

Lo mejor de todo es que el Capibara Fest 2025 no tiene ningún costo de entrada. El ingreso es libre, sin embargo, tu consumo dentro del lugar corre por tu cuenta, como las comidas, accesorios, peluches y todo lo que encuentres en el evento, así que lleva tu dinero para que te consientas.

Te sugerimos llegar temprano para que puedas disfrutar de todas las amenidades que ofrecerá el catfecito en el festival, recuerda que puedes ir acompañado de toda tu familia, el evento es para todas las edades, así que aprovecha este fin de semana para hacer plan y lanzarte a disfrutar de un día lleno de capibaras.

¿Cuándo termina el Capibara Fest?

El Capibara Fest 2025 inició el 28 de enero y termina el domingo 2 de febrero, así que todavía te quedan varios días para que acudas al evento lleno de diversión, comida y alegría. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este festival porque es probable que no haya otro igual en todo el año hasta el 2026, así que todavía estás a tiempo.

¿Cómo llegar al Capibarafes?

Es super fácil llegar al Capibara Fest, lo único que debes hacer es dirigirte a la estación Chilpancingo de la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al llegar deberás caminar dos cuadras y ahí encontrarás el Catfecito. Es muy fácil encontrar la ubicación pero si tienes problemas, ingresa la dirección completa a Google Maps y será mucho más fácil dirigirte.

