Conoce cuál es tu signo en la astrología hindú, de acuerdo con tu fecha de nacimiento

La astrología tiene impacto a nivel global debido a que brinda predicciones, lo que es parte de los recursos adivinatorios. Por lo general, se habla de la astrología oriental y la astrología occidental cuyas particularidades son sus sistemas que se rigen por aspectos culturales; sin embargo, comparten un punto central: dan a conocer aspectos y cualidades con base en las fechas y años de nacimiento.

Sumada a estas dos doctrinas se encuentra otra: la astrología yiotisha, mejor conocida como astrología védica. Su auge va en crecimiento y eso hace que surja una duda: cuál es mi signo en la astrología hindú, de acuerdo con mi fecha de nacimiento.

Este sistema proviene de la cultura hindú, es decir, de la India, país donde hay diversas religiones. Esta cualidad deriva de las conquistas e intercambios culturales, así como de las religiones antiguas. Un dato curioso es que la Constitución India aborda la laicidad del país, pero el país es considerado un sitio religioso.

Qué es la astrología védica

La astrología védica se caracteriza por la manera en la que “rastrea” las ubicaciones de los planetas, explica el sitio Times of India. Esto quiere decir que se rige de acuerdo con las posiciones de las estrellas y constelaciones, mientras que la astrología occidental parte de la posición del sol en el equinoccio de primavera.

Estos factores influyen en los propósitos de la astrología jyotisha que son tres: comprender la personalidad, guiar en la toma de decisiones y predecir el futuro. Para lograr esto, las personas tienen que saber cuál es su signo védico.

Signos védicos de acuerdo con la fecha de nacimiento

Mesha Angaraka: del 21 de marzo al 20 de abril

Vrishaska Surkra: del 21 de abril al 20 de mayo

Mithuna Budha: del 21 de mayo al 22 de junio

Kataka Chandra: del 23 de junio al 22 de julio

Simaha Ravi: del 23 de julio al 22 de agosto

Kanta Budha: del 23 de agosto al 23 de septiembre

Thula Sukra: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Vrischica Angaraka: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Dhanus-Brishaspati: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Makara Sani: del 23 de diciembre al 20 de enero

Kumbha Kethu: del 21 de enero al 19 de febrero

Meena Galika: del 20 de febrero al 20 de marzo

Por qué la astrología no es una ciencia

La relevancia de la astrología la vuelve tendencia, a pesar de que no es una ciencia, sino lo contrario porque es una “anticiencia”, explica National Geographic, de acuerdo con el artículo “¿Por qué la astrología no es una ciencia?” que en 2024 publicó la revista Si muove. Esto se debe a que la astrología no es parte (ni es parte) de las disciplinas del conocimiento, como lo son ciencias naturales y sociales y lo que gira en torno a temas de humanidades.

