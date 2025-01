¿Qué significa la Serpiente de Madera y cómo influirá en 2025, según el horóscopo chino?

El Año Nuevo en occidente nos acaba de llenar de energía renovada y tan motivadora que nos dejó con ganas de hacer de todo y superar nuestros miedos y retos; sin embargo, el 2025 no sólo lo recibiremos de esta manera. Recordemos que oriente tiene su propio calendario, que está próximo a arrancar y del que tenemos que tomar algunos consejos provenientes del horóscopo chino, pues a diferencia del zodiaco, aquí los astros no son los que rigen, sino lo son los animales y los elementos.

De hecho, durante el 2024 nos nutrimos con la vigorosa energía del Dragón de Madera que nos encaminó a nuevos retos, proyectos y aires que nos inspiraron a la renovación, pero para el 2025 ya se determinó que el siguiente animal a regir la temporada será la Serpiente de Madera. Sabia, inteligente, paciente y audaz son las formas en las que se puede describir a este reptil, quien ya nos tiene muchas sorpresas preparadas según el horóscopo chino.

Así que si quieres saber cómo influirá este signo del horóscopo chino a lo largo del 2025 te invitamos a no dejar de leer, aunque si lo que quieres conocer es cómo le irá a tu signo según tu fecha de nacimiento, te contamos todos los detalles dando clic aquí. ¡Y a comenzar a tomar consejos!, sobre todo quienes quieren tener un año muy exitoso y en el que el dinero no falte.

Calendario Chino: ¿Cuándo será el año de la Serpiente de Madera?

La Serpiente de Madera comenzará a regirnos a partir del 29 de enero y su energía de crecimiento e introspección no se irá hasta el 16 e febrero de 2026; su llegada está acompañada con la abundancia y la prosperidad económica, esto gracias a que durante el 2024 nos acompañó el Dragón de Madera. De acuerdo con el calendario chino, este animal representa al sexto de los doce signos en China, por lo que la numerología también jugará un papel importante este Año Nuevo, te invitamos a conocer más sobre el futuro.

Su energía nos acompañará hasta febrero de 2026. (Foto: Designer Microsoft)

¿Qué es una serpiente de madera en el zodiaco chino?

El calendario chino dicta que este 2025 el signo Kinoto Mi o Serpiente de Madera será el que regirá el año y por lo tanto su influencia nos acompañará por más de 300 días y en cada decisión que tomemos. Por supuesto, en el panorama mundial también se verá reflejada la influencia de este animal, ¡pero no te desanimes!, ya que sabemos que las buenas noticias se harán presentes hasta el próximo mes de febrero de 2026.

Para el sitio Nippon, el significado de la Serpiente de Madera en el zodiaco chino está ligado directamente con la abundancia económica por la traducción de su escritura en mandarían, que no es más que una combinación de "fruto" y "tener ingresos". Por supuesto, su llegada en el Año Nuevo Chino no sólo se trata de una mejor fortuna con el dinero, sino que también se liga con cualidades como:

La sabiduría

El misterio

La introspección

La transformación

El renacimiento

La resistencia

Además, recordemos que los animales del zodiaco chino cada año caen en un nuevo elemento, entre ellos el metal, agua, madera, fuego y tierra. Por lo que en el caso de este año venidero al tratarse de la madera, a esta temporada no sólo hay que asociarle lo anterior, ya que también lleva consigo su relación con la naturaleza.

Dentro de la cultura china, el que este feroz reptil caiga en madera está sumamente relacionado con la primavera, es decir, que debemos de verlo tal y cómo vemos a esta estación del año. De tal forma que el resurgimiento, renacimiento y crecimiento, así como el regreso de las especies animales migratorias o las que salen de su hibernación. Por lo que no te lleves sorpresas si además de una transformación te encuentras con ganas de volver a tus orígenes. Descubre qué animal eres. (Foto: Designer Microsoft)

Según las creencias chinas, con este nuevo ciclo también podemos pensar en la expansión, el crear y construir, además de la reinvención de quiénes somos y no te olvides de dejar las cosas fluir, ya que también te darás cuenta de cómo el impulso, la intensidad y la audacia se apoderan de tu energía. Sobre lo anterior no tienes que temer, ya que esto es precisamente lo que te sacará de tu zona de confort y te llevará a explorar nuevos caminos, proyectos, metas y retos. ¡Pero no descuides la paciencia!, recuerda que las serpientes también son muy pacientes a la hora de cazar a sus presas. Así que disfruta y aprovecha este buen momento para trabajar tu impaciencia.

¿Cómo le va a ir a la serpiente de madera en 2025?

Las predicciones del horóscopo chino ya colocan a la Serpiente como uno de los signos más afortunados del 2025, pues al tener a su animal combinado con la madera como regentes del Año Nuevo Chino tendrán bastantes buenos momentos de los cuales disfrutar. Los cambios significativos en sus vidas los llevarán a un crecimiento personal inigualable. Asimismo, el horóscopo agrega que las oportunidades no pararán de llegar a las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y, por supuesto, aquellos que nazcan este 2025.

Horóscopo chino según fecha de nacimiento

Si no sabes cuál es tu signo según la astrología chima, aquí te compartimos la lista de los 12 animales que lo conforman; recuerda que la Rata es la que abre este calendario. Lo único que tienes que saber es tu año de nacimiento, pues a diferencia del zodiaco occidental no necesitas conocer el día exacto de nacimiento.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

En cuanto a los elementos que rigieron tu signo, éstos cambian según el último número del año de nacimiento, es decir, que si una persona nace en 2025, será el 5 el que hay que tomar en cuenta.

Metal: años que terminan en 0 y 1.

Agua: años que terminan en 2 y 3.

Madera: años que terminan en 4 y 5.

Fuego: años que terminan en 6 y 7.

Tierra: años que terminan en 8 y 9.

