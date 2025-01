Experta desmiente uno de los mitos más populares de los perros de tamaño pequeño

Durante mucho tiempo, se ha popularizado la idea que los perros de razas pequeñas son más propensos a mostrar comportamientos agresivos. Sin embargo, este mito, arraigado en la mayoría de las comunidades fue desmentido por expertos en comportamiento animal. Nos referimos a Mary WildBehav, una reconocida etóloga, ha dedicado gran parte de su trabajo a desentrañar las fábulas que rodean la conducta canina.

WildBehav, a través de su cuenta de X, ha explicado que la agresividad en los perros no está determinada por su tamaño, sino por una serie de factores que influyen en su desarrollo social y emocional. "He empezó a trabajar con una familia con un chihuahua que ahora, a los 3 años, está empezando a gruñirles y morderles. ¿Por qué?", se pregunta la experta. Toma nota de la respuesta de la profesional.

La experta en comportamiento canino desmitifica la agresividad de los perros pequeños.

Fuente: Pinterest

Punto final a ciertos mitos del comportamiento canino

De acuerdo con WildBehav, una de las razones principales por las que los perros pequeños pueden parecer más agresivos es su tamaño, ya que se sienten más vulnerables ante individuos más grandes, como nosotros. Esta sensación de inseguridad puede llevarlos a adoptar comportamientos defensivos.

También es importante tener en cuenta la socialización, ya que muchos de estos perros pequeños no reciben la educación adecuada durante sus primeras semanas de vida. Ello dificulta su adaptación a diferentes entornos y situaciones. Otro factor crucial es la forma en que los humanos interactuamos con los canes de menor tamaño que los grandes. "Los perros nos comunican todo el rato cuando se sienten incómodos, pero con mucha frecuencia no nos damos cuenta o, peor aún, nos damos cuenta y no les hacemos caso", señala la experta.

Es importante la socialización en los primeros meses de vida en estos perros pequeños y respetar sus espacios. Fuente: Pinterest

Vale destacar la importancia de tomar en serio las señales de los perros y evitar ignorarlas. Los humanos no debemos invadir el espacio de nuestros animales pequeños. La experta concluye en por qué muchas veces los canes de menor porte son más agresivos es porque busca que los dejen en paz. Según WildBehav "los perros pequeños no son más agresivos que los grandes, ni los chihuahuas ni otras razas pequeñas, solamente están más cansados ??de nosotros".