El error común al viajar que te puede costar 200 mil pesos

Una familia de Brooklyn, Estados Unidos, vivió una experiencia angustiante al ver cómo su tan esperado crucero, para el cual habían estado ahorrando durante un año, zarpaba sin ellos debido a un retraso en su vuelo y un fallo en la planificación.

Este episodio dejó una lección valiosa para todos aquellos que están organizando viajes similares. En esta nota te contamos qué le sucedió a la familia LaSaine y te damos algunos concejos para que no pases por una situación similar.

EL ERROR DE LA FAMIA LASAINE

Tisha LaSaine, residente de Brooklyn, había organizado un crucero de una semana para conmemorar su 50 cumpleaños y el inicio del tercer año universitario de su hijo Kaseem en Hampton College, Virginia. El viaje, que costó $8,500 (alrededor de 170 mil pesos mexicanos), representaba una inversión considerable y meses de ahorro. No obstante, sus planes se vieron truncados cuando, al llegar al aeropuerto JFK, se enteraron de que su vuelo a Orlando estaba "retrasado debido a un problema con la tripulación". La familia pronto se dio cuenta de que habían cometido un error común: no habían dejado suficiente tiempo entre la llegada de su vuelo y la salida del crucero

El vuelo estaba originalmente programado para las 9:54 a.m., pero despegó a las 11:40 a.m. "Despegamos a las 11:40 a.m., cuando nuestro vuelo estaba previsto para las 9:54", explicó Kaseem a ABC 7. Aunque el vuelo debería haber llegado a Orlando a las 12:51 p.m., lo que les habría dado tiempo suficiente para llegar al puerto de Cabo Cañaveral antes de las 3:30 p.m., la demora les dejó sin tiempo suficiente. Al llegar finalmente al puerto, el crucero ya había zarpado.

Tisha confesó a su madre, quien también iba a acompañarlos en el viaje, que temía no llegar a tiempo. Lamentablemente, sus temores se hicieron realidad. "Creo que lloré más que los niños, y lo hice por ellos", comentó LaSaine al medio, visiblemente conmovida por la situación. Gary Leff, un experto en viajes, ofreció algunos consejos a The Daily Mail sobre cómo evitar situaciones similares. “Evita reservar conexiones cortas, de menos de una hora. Además, reserva tu viaje para llegar con antelación a tu destino, de manera que, en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos, puedas tomar otro a tiempo”, aconsejó Leff a la organización de asistencia AAA en 2022.

Después de esta dolorosa experiencia, la familia regresó a Nueva York con gran decepción. Aunque LaSaine consiguió un reembolso por el crucero al perder todo el viaje, tuvo problemas con Delta Airlines. La aerolínea solo les ofreció un crédito electrónico de $250 por persona, que cubría únicamente el vuelo de ida a Florida, pero no el vuelo de regreso a Nueva York. Ante esta situación, LaSaine se puso en contacto con el equipo de ABC 7 On Your Side, un programa especializado en asistir a consumidores con problemas no resueltos con empresas. Gracias a la intervención de la reportera Nina Pineda, Delta accedió a emitir un reembolso completo de $2,600, cubriendo el total del valor de los boletos de avión. LaSaine expresó su alivio al recibir el reembolso: “Es una suma considerable para mí. Ahorré durante meses para esto. Estaba muy contenta, realmente muy contenta”.

LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR BIEN UN VIAJE

Este caso subraya la importancia de planificar con antelación al organizar viajes con múltiples conexiones, especialmente cuando incluyen vuelos y cruceros.

Errores comunes, como no dejar tiempo suficiente entre vuelos y embarques, pueden llevar a experiencias frustrantes. La historia de la familia LaSaine sirve como una valiosa lección para quienes están planeando sus vacaciones, recordando que siempre es prudente estar preparado para posibles imprevistos.

Planificar un viaje en avión o crucero requiere atención a los detalles, especialmente en lo que respecta a los horarios. Aquí te dejo algunos consejos clave para evitar problemas y asegurar un viaje más fluido:

Consejos para Planificar un Viaje en Avión

Deja Tiempo Suficiente Entre Conexiones:

Vuelos Internos: Se recomienda dejar al menos 1-2 horas entre vuelos de conexión. Esto permite tiempo para el desembarque, el tránsito entre puertas y posibles retrasos.

Vuelos Internacionales: Para conexiones internacionales, considera dejar entre 2 y 4 horas para cumplir con los requisitos de inmigración y seguridad.

Llegada Temprana al Aeropuerto:

Para vuelos nacionales: Llega al aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida.

Para vuelos internacionales: Llega al menos 3 horas antes. Esto te dará tiempo para el check-in, el control de seguridad y cualquier posible contratiempo.

Verifica el Estado del Vuelo:

Utiliza aplicaciones o sitios web de aerolíneas para verificar el estado de tu vuelo y cualquier posible retraso.

Planifica para Retrasos:

Ten en cuenta posibles retrasos o cancelaciones, y asegúrate de tener un plan alternativo en caso de que tu vuelo se retrase o se cancele.

Prepárate para la Seguridad:

Conoce las regulaciones de seguridad del aeropuerto para evitar contratiempos en el control de seguridad. Empaca líquidos y artículos prohibidos de acuerdo con las normas.

Consejos para Planificar un Viaje en Crucero

Llega al Puerto con Anticipación:

Llega al puerto al menos 1-2 horas antes de la hora de embarque programada. Los cruceros suelen tener horarios estrictos y no esperan a los pasajeros que llegan tarde.

Verifica los Horarios de Embarque y Desembarque:

Revisa los horarios específicos para el embarque y desembarque en la documentación del crucero. Asegúrate de seguir estos horarios para evitar problemas.

Confirma el Tiempo de Transferencia:

Si llegas en avión, asegúrate de que tienes tiempo suficiente para llegar al puerto desde el aeropuerto. Considera posibles retrasos en el vuelo y el tiempo de tránsito.

Consulta las Políticas de la Línea de Cruceros:

Familiarízate con las políticas de la línea de cruceros sobre embarque tardío y reembolsos en caso de pérdida del barco. Cada línea tiene reglas específicas sobre cómo manejan estas situaciones.

Planifica el Tiempo de Aterrizaje del Vuelo:

Si planeas volar al destino del crucero, asegúrate de que tu vuelo llegue al menos un día antes del embarque para evitar cualquier riesgo de perder el crucero debido a retrasos en el vuelo.

