"The Substance", la película de terror con una fuerte crítica a los estándares de belleza y que puedes ver en la Cineteca Nacional

"The Substance", o en su traducción al español “La sustancia”, es una de las películas más terroríficas, asquerosas y con un mensaje fuerte sobre la belleza corral que ha estado en cartelera durante los últimos días, es uno de los filmes que tienes que ver si o si en este fin de semana.

Nacida de un naciente subgénero como lo es el “terror corporal” gracias a que se trata de un filme que se basa en el terror con el cuerpo físico y como este es una de las herramientas visuales más nuevas y refrescantes del cine en los últimos años. Por lo que esa es una película que tienes que descubrir.

En ella la cineasta francesa Coralie Fargeat nos trae una propuesta increíble junto a Demi Moore y a Margaret Qualley, quienes protagonizan una terrorífica película que nos deslumbran con la interpretación de un mismo personaje en dos versiones, uno joven y otro en una edad avanzada.

Según la sinopsis oficial de la película, no cuenta que existe una sustancia que es capaz de transformarte en tu mejor versión, prometiendo juventud, belleza y perfección, pues no llevará de la mano en el género de terror corporal bajo una idea fresca sobre cómo debe ser el terror en estos tiempos.

Y es que bien han sabido decir los críticos especializados que es una película que debes ver, pues, con lo grotesca que es no podrás olvidarla nunca, además de que contiene un mensaje feminista digno de escuchar, nos trae la sátira sobre la belleza en nuestros tiempos, por lo que Demi Moore y Margaret Qualley son dignas de los aplausos del mundo.

La misma Demi Moore menciona que esta película lleva muchas situaciones que rivalizan con situaciones que la misma estrella ha vivido en su vida como artistas, pues le han pedido que baje de peso o que arregle su compostura.

“Esas fueron experiencias humillantes, pero la verdadera violencia fue lo que me estaba haciendo a mí misma, la forma en que me torturaba, hacía ejercicios extremos y locos, me pesaba y medía mi comida porque estaba poniendo todo mi valor en cómo era mi cuerpo, cómo se veía, y dándole a la opinión de otras personas más poder que a la mía”, dijo Moore al NY Times.